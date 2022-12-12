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民間創舉！日本太空公司靠SpaceX之助將登月艇送上軌道

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
ispace登月艇進入軌道。
ispace登月艇進入軌道。

https://youtu.be/lLmnMO2LHx0

日本月球探索公司 ispace 由SpaceX的獵鷹九號火箭承載，已自佛羅里達州發射升空，踏上期待已久的月球探索任務。

ispace的Mission 10登月小艇目前先進入繞行地球的軌道，預計明年4月底登陸月球。ispace創辦人暨執行長袴田武史告訴CNBC：「這是新紀元開啟的最初一小步。」他在最近訪談中表示，希望打造月球相關「經濟上可行的生態系」。

ispace在全球有200名員工，其中在丹佛僱有50人，目前為止，已靠發售股票和債券集資2.37億美元，出資者有日本政策投資銀行、鈴木汽車、日本航空。Airbus Ventures。

ispace的Mission 1登月小艇搭載為多國政府機構和企業委託的探索車和酬載，分別來自美國、加拿大、日本、阿拉伯聯合大公國。

在Mission 1發射升空前，isapce列出這次任務要完成的十項里程碑，目前已完成三項，即發射準備、發射出部署、建立通訊。接下來是進入軌道、然後上太空進月球軌道等等。

若登月成功，ispace將是第一個成功登月的民間企業。

ispace登月小艇和探測車。ispace官網
ispace登月小艇和探測車。ispace官網
SpaceX的獵鷹九號火箭成功將日本ispace太空公司打造的登月艇送向太空。美聯社
SpaceX的獵鷹九號火箭成功將日本ispace太空公司打造的登月艇送向太空。美聯社

日本 太空 投資銀行

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