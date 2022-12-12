超級央行日 金融市場盯
全球金融市場本周將面臨「超級央行日」，美國、歐元區、英國、瑞士及菲律賓等央行預料將在台北時間15日（周四）的24小時內，陸續決議升息2碼（0.5個百分點），挪威和台灣等央行當天也都可能升息，總結今年全球主要央行升息抗通膨的趨勢。
美國聯準會（Fed）預料將台北時間15日凌晨3時公布升息2碼，提高基準利率區間至4.25%~4.5%，接著菲律賓央行預料將台北時間下午3時公布升息2碼至5.5%，瑞士央行可能在下午4時30分公布升息2碼至1%。
英國央行也預估將在台北時間15日晚間8時，公布決議升息2碼至3.5%，歐洲央行（ECB）稍後預料將在晚間9時15分公布調升三大利率2碼，包括提高主要再融資利率到2.5%，展現不惜經濟衰退也要壓低通膨的決心。
其他央行部分，挪威央行15日預估將升息1碼至2.75%，台灣央行預料將決議提高基準利率半碼到1.750%。
當前的全球經濟情勢和年初時截然不同，1月時多數決策官員都坦承誤判去年的通膨飆升為暫時現象，紛紛開展數十年來最激進的升息循環，美國銀行統計，今年全球央行約共升息275次，僅降息13次，而且超過50家央行都一度升息3碼。彭博資訊估算，今年底的全球利率預料將為5.2%，遠高於1月時的2.8%。
雖然跡象顯示多數地區的通膨已經到頂，但問題在於明年的情勢發展，最糟情況為通膨仍居高不下，但經濟已陷衰退，造成央行的停滯性通膨夢魘，最好的發展則是通膨快速消退，足以讓央行停止升息、並考慮降息刺激成長。
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