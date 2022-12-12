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Fed今年最後決策 五點聚焦

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
聯準會（Fed）預定美東14日下午2時（台灣15日凌晨3時）公布決策，市場幾乎已認定這次將升息2碼。（路透）
聯準會（Fed）預定美東14日下午2時（台灣15日凌晨3時）公布決策，市場幾乎已認定這次將升息2碼。（路透）

美國聯準會Fed）本周將召開今年最後一場利率決策會議，市場將密切關注五大重點，除了是否會放慢升息步調到2碼，還有主席鮑爾的發言、利率點狀圖透露的未來升息次數、這波升息循環的終點利率，以及經濟成長預測預示的緊縮苦痛。

Fed將在美東時間14日下午2時（台北時間15日凌晨3時）公布決策，ＭarketWatch報導，Fed這次會議有五大關注重點。整體而言，目前市場預期Fed將傳達「鷹派」訊息，因11月會後股債雙漲，美元走貶，金融情勢未緊反鬆，不利抑制通膨，而本周的Fed升息幅度雖預料將縮小到2碼，但終點利率的預測水準可能會提高到至少5%。

在這次決策前，Fed還要先看13日公布的11月消費者物價指數（CPI），若數據偏強，可能使Fed明年2月再度升息2碼。

第一個關注重點為是升息幅度預料將從之前的3碼，縮小到2碼，聯邦資金利率將達到4.25%~4.5%區間。資深觀察家杜伊表示，11月會議之後，市場已充分預期12月將升2碼，Fed不太可能因為11月就業偏強，就將升幅調整為3碼。

其次為決策聲明是否會再度強調利率必須升到更高。摩根士丹利首席美國經濟學者單特勒表示，決策聲明措辭將從預期利率「持續上升」（ongoing increase），改為「進一步上升一些」（some further increase）。

第三，觀察利率點狀圖所顯示的最終利率高度，以及高利率將持續多久。市場普遍認為，Fed對終點利率的預測值將從4.75%提高到5.0%，重點在於有多少位決策官員預測利率會升破5%。一些經濟學者認為，Fed可能提高終點利率到5.25%，而且可能預測2023年不會降息。

第四，觀察Fed對經濟成長率、失業率及通膨率的最新預測，可能會預示經濟將更加痛苦。美國銀行預測Fed將下修2023~2025年的預估成長率，並且上修失業率及通膨率預測。

第五是鮑爾在記者會上的發言。由於存在諸多不確定性，因此鮑爾可能模糊發言態度。觀察家指出，衡量鮑爾有多偏向「鷹派」的指標之一，就是他如何表達貨幣政策緊縮過度的風險。Evercore ISI副董事長古哈表示，「預料鮑爾將採取更嚴肅的態度」。

彭博經濟學者預期，鮑爾將強調放緩升息步伐的決策，未必代表Fed對抗通膨的行動正在鬆手，而是要讓決策官員有空間能評估一連串緊縮行動的影響，發言可能偏向鷹派。

Fed 升息 美國聯準會

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