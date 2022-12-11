華爾街機構對經濟「軟著陸」的信心升高

幾個月前華爾街金融機構普遍不認為聯準會（Fed）能夠達成經濟「軟著陸」，但現在更多機構願意賭Fed能夠成功。

高盛集團分析指出，資產總額達4.8兆美元的共同基金、避險基金持續投入股市，相信通膨將會降溫，利率將回降，且美國經濟將免於衰退。

這些投資機構持有傳統工業、原料與能源股的比重超出平均水準，而這三類股通常對經濟變動的敏感度較高，這表示投資機構賭美國經濟將能避過「硬著陸」，不會經歷深度且持久的滑坡。

最近的經濟數據也為投資機構帶來希望。勞動市場仍強，11月失業率僅3.7%；消費支出增加，且通膨也出現緩和信號。西北信託財富管理公司投資長尼克遜表示，現在看來美國愈來愈可能伴免於「經濟大走下坡的切膚之痛」。

高盛、BMO、瑞士信貸等多家機構的分析師與經濟學者預測明年將能避過「硬著陸」。高盛經濟學者布瑞格斯指出，「消費支出的最嚴峻挑戰很可能已經過去」；高盛預測明年通膨將持續趨於溫和，失業率只會上升到4.1%。

無論投資機構認為經濟是否會陷入衰退，都同意市場可能仍將動盪一段時間。霸菱集團全球策略長史馬特表示，2022年可以確定的是Fed必須緊縮貨幣政策，但未來幾個月內Fed的政策路徑將並不明確；「這要看通膨會降到多低，以及要多久才能達到低點，這將決定在過程中將對市場造成何種傷害」。