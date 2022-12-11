三星：3奈米製程代工市場2026年將達242億美元規模

集微網消息，據外媒報導，三星電子研究人員日前在該國擧行的EUV光刻機生態體系會議上表示，到2026年，全球3奈米工藝節點代工市場將達到242億美元規模，較今年的12億美元增長將超20倍。

目前，三星電子是唯一一家宣佈成功量產3奈米晶片的公司，隨著三星電子、台積電、英特爾等半導體大廠開始引進EUV設備，工藝技術不斷發展，預計3奈米工藝將成為關鍵競爭節點。

該位研究員援引研究機搆Gartner數據稱，截至今年年底，在晶圓代工市場中佔據最大份額的是5奈米和7奈米工藝，市場規模369億美元，未來其份額將逐步由3奈米所取代。他還介紹稱，3奈米節點需要新的器件結搆以提升性能，率先實現量產的三星使用了環柵（GAA）晶體管結搆的MBCFET，較FinFET性能功耗有明顯改善。