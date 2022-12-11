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傳美國直接要求日本 聯手打壓大陸研發高階晶片的野心

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
傳美國商務部長雷蒙多已向日本經濟產業大臣西村康稔要求，聯手打壓中國大陸研發高階晶片。路透
傳美國商務部長雷蒙多已向日本經濟產業大臣西村康稔要求，聯手打壓中國大陸研發高階晶片。路透

日本共同社引述知情人士報導，美國政府已直接尋求日方協助，聯手打壓中國大陸研發高階晶片的野心。

消息人士表示，美國商務部長雷蒙多9日透過電話，向日本經濟產業大臣西村康稔提出這項要求，雷蒙多表示，美國與日本是盟國，共享對抗中國大陸的戰略。

美國已在10月針對大陸祭出特定晶片的全面出口管制措施，以防北京當局取得這類先進晶片來發展人工智慧系統，或作為軍事和監控用途。

據信這是美國首度由部長層級的官員向日本同級官員提出這類要求。華府為填補出口管制的漏洞，尋求推動跨國的監管框架，以防日本和荷蘭持續對大陸輸出生產先進晶片的必要設備。東京威力科創和荷蘭的艾司摩爾是全球主要的半導體設備供應商。

然而，若日本也對大陸祭出類似的出口管制措施，勢必引發北京強烈反彈，可能使任何具體的政策合作難以實現。隨著美中競爭漸趨白熱化，日本在盟國美國和大陸這個最大貿易夥伴之間左右為難。

日本在半導體產業上已落後台灣和南韓，近年來日方試圖迎頭趕上，並與美國建立合作關係。

美國 日本 半導體

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