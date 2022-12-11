利率創新高 商家聯名信用卡落漆

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
商家聯名信用卡在利率升高的環境下，缺點被放大了。(Photo by CafeCredit.com on Flickr under C.C. License)
商家聯名信用卡在利率升高的環境下，缺點被放大了。(Photo by CafeCredit.com on Flickr under C.C. License)

別再使用商家聯名信用卡！在利率上升的情況下，商家信用卡雖然會提供特定優惠，但利率比一般信用卡高的缺點已經大過商家提供的優惠。除非真的頻繁在特定商家消費，專家建議，還是不要申請商家聯名的信用卡為妙。

商家信用卡

商家信用卡類似一般信用卡，差別在於消費者在特定商家使用商家信用卡時可以享有特別優惠。但為了補償，利率一向比一般信用卡高。

雖然在台灣並不盛行，知名公司如亞馬遜、好市多，以及沃爾瑪都有屬於他們自己的商家信用卡(Store Credit Card)。就好市多而言，他們和花旗銀行合作的商家信用卡(Costco Anywhere Visa Card Citi)，除了各項回饋外，還提供信用卡免年費的優惠。

高利率破壞機制

據《Bloomberg》報導，自從美國聯準會（Federal Reserve）為了減緩新冠疫情導致的通膨帶來的衝擊提高利率，已導致商家信用卡的利息上升。同時，因為商家信用卡的還款率高，發行方也有空間調漲利息，讓原本就相對高的商家信用卡利率再創新高。

根據統計，零售業者商家信用卡的年利率已從2021年的24.35%上升到2022年的26.73%；一般信用卡的年利率則是22.66%。

應評估消費習慣

當利率高到一定程度，對於不會在特定商家頻繁購物的消費者而言，利率的影響會超過商家信用卡提供的優惠；再加上申辦商家聯名信用卡本身就會降低信用分數，除非消費者本來就會在特定商家頻繁消費，否則若只因為商家信用卡的優惠就申辦，和缺點相比下來反倒比較不划算。

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