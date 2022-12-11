半導體業務帶動 博通公司2022財年營收332億美元創歷史新高

集微網消息，博通公司（Broadcom Inc）日前公佈了其第四季度和截至10月30日的2022財年經營業績，全年營收同比增長21%至332億美元，創歷史新高。

按業務性質劃分，2022財年博通半導體解決方案營收約258億美元，同比增長27%，基礎設施軟件營收約74億美元，同比增長4%。

公司總裁兼CEO陳福陽表示，「這一增長是由我們與客戶建立牢固的合作夥伴關系以及加速採用我們的下一代技術所推動的。展望2023財年，我們在前幾年增加的研發投資使我們能夠擴大我們在終端市場中下一代產品的領導地位。」

在發佈全年業績的同時，博通還對2023財年一季度營收提供了指引，公司預計當季營收約為89億美元，與今年四季度數據基本持平。