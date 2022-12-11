用於晶片生產的薄膜材料 供不應求、價格上漲

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集微網消息，據TheElec報導，用於晶圓製造中Arf和Krf工藝的薄膜供不應求。

這是由於中國越來越多的fabless公司每天都在增加，而隨著晶片製造商致力於開發新的半導體，對於半導體在光刻工藝中所需的薄膜材料需求增加。

此外，加上部分半導體廠商致力於開發更為先進的半導體材料進一步增加需求，以及許多現有的薄膜生產商正開發針對先進工藝的薄膜材料，相關半導體薄膜材料已處於供不應求、價格攀升的狀態。

報導稱，韓國FST公司的一位發言人表示，原材料價格的上漲也是導致價格上漲的原因，此外日本薄膜製造商之間的合併也在減緩商品的生產。

今年早些時候，3M不得不關閉其在比利時的工廠，以遵守當地的環保法，這可能是原材料價格上漲的主要原因。

半導體 晶片

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