印度Vedanta集團再與日本企業簽約 擴大半導體業務佈侷
集微網消息，據外媒報導，印度礦業巨頭Vedanta集團繼與鴻海合資晶圓廠項目後，又開始與日本公司合作，以擴大其在印度的半導體和液晶生產業務。
該集團業務負責人在東京接受日媒採訪時表示，「在半導體業務方面，我們已經與大約10家日本公司簽署了諒解備忘錄（MOU）。」該位人士沒有透露備忘錄簽署對象等細節。
Vedanta目前已與鴻海集團達成協議，將在印度古吉拉特邦建設半導體製造基地，該位人士透露，「我們希望在一個月內開工建設，並在2025年左右讓工廠投入運營」。
除了Vedanta集團，日前印度工業巨頭塔塔集團也宣佈了進軍半導體產業的意向，將於未來五年內在半導體、新能源汽車等領域投資900億美元。
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