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美國白忙一場？日本科技業高層指陸禁得起晶片制裁

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
兩名日本科技業高階主管認為，美國對中國大陸實施的出口管制措施，不太可能遏制該國發展人工智慧（AI）、超級電腦。美聯社
兩名日本科技業高階主管認為，美國對中國大陸實施的出口管制措施，不太可能遏制該國發展人工智慧（AI）、超級電腦。美聯社

兩名日本科技業高階主管告誡，美國對中國大陸實施的出口管制措施，不太可能遏制該國發展人工智慧（AI）、超級電腦，他們也對制裁的長期效果感到懷疑。

金融時報（FT）報導，Sony技術長北野宏明受訪時表示，在美國主導的制裁措施下，中國大陸取得晶片的能力料將受到「短暫衝擊」，但「完全有可能」持續增加在AI領域的全球影響力。

北野宏明指出：「中國（發展）AI的驅動力在於，他們已有非常龐大的資料集。我不確定（美國的出口管制措施）會有何種長期衝擊。」

這些制裁的長期效果，也讓NEC執行長森田隆之感到懷疑。他近來在記者會上表示：「個人想法是，雖然我覺得美中在晶片的科技爭鬥，有可能讓中國的科技發展慢下來，但整體趨勢不會改變。中國在科技領域的競爭力，不可能被忽視，長期而言將成為（需應對）的其中一股力量。」

北野宏明說，Sony倒是不太可能受此影響，因為該公司主要的AI研究中心都在美國和歐洲。另有知情人士表示，在華為事件後，Sony也已大幅降低對大陸供應商的曝險。

NEC預計也不會受到這些制裁措施的影響。森田隆之說，出於隱私疑慮，該公司在大陸市場的投入也有限。

北野宏明認為，中國大陸能否在研發工程師的素質方面，維持在現有的水準，這才是一大問題。

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