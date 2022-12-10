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菜價也瘋狂！美11月蔬菜比去年同期漲逾80%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國11月蔬菜價格較前一個月大漲38%，更比去年同期飆漲逾80%。美聯社
美國11月蔬菜價格較前一個月大漲38%，更比去年同期飆漲逾80%。美聯社

美國菜價格自去年以來飆漲近一倍，因為生產新鮮農產品供應冬季需求的農業大州，飽受缺水和暴風雨侵襲，導致供應吃緊。

根據美國勞工部最新的農產品物價數據，美國11月蔬菜價格較前一個月大漲38%，比去年同期甚至飆漲逾80%。在美國家庭從疫情復甦之際，食品成本正以空前的水準持續攀升，從而抑制消費支出。

每年11月到隔年3月，亞利桑那州農民供應全美近90%的葉菜類作物，但從科羅拉多河可取得的灌溉用水已減少。美國政府宣布，由於氣候變遷和乾旱導致科羅拉多河流域的水量減少，2023年起將對科羅拉多州農民減供約20%農業用水。

美國農業重鎮加州今年來也受乾旱侵擾，使農業災損金額達到130億美元；在秋冬供應蔬果的主要供應者佛州則受到暴風雨侵襲，使該州農產品產業損失近25億美元。

美國 農民 菜價

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