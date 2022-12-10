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普亭威脅將減產石油 反制限價措施

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

俄羅斯總統普亭威脅將減產石油，以反制G7及歐盟實施的俄油出口限價計畫。他9日表示，俄羅斯「將乾脆不賣油」給參與限價計畫的國家。

普亭表示，「如果必須，我們可能甚至考慮減產；我並未說這是一項決定」。這是普亭首次對歐盟的制裁措施及限價計畫做出反應

普亭稱限價行動是「非市場性，且有傷害性的決定」，並表示執行此事「對每個人而言都是愚蠢的事」。

G7及歐盟將出口俄油價格上限訂在每桶60美元；凡是以海路出口的俄油如果價格高於此限，歐美盟國將不提供航運、保險及金融等服務。不全面禁止而是設定上限的目的，是不願見到俄油出口劇減，導致國際油價飆漲。目前俄油出口量仍與今年來的水準相當，但對油價的影響可能要到明年第1季才會顯現。

普亭並指出，限價措施對俄羅斯並無影響，因為「他們訂的價格上限與我們目前售油的價格相當」。據路透的資料顯示，目前俄羅斯烏拉爾級原油（比布蘭特原油折價）的售價約每桶53美元。

他表示，「坦白地說，從這個意義來看，限價決定完全對我們沒有影響，對我們根本無關痛癢」。他強調，價格上限對所有產油國都將將造成傷害，因為「到某個時候如果一些人同意由消費者決定價格，則整個產業將會崩潰，因為消費者永遠都會堅持較低的價格」。

他警告，如果各國重視此事，在較長期間限價措施可能導致「油價災難性地飆漲，以及全球能源崩潰」。如果買家想方設法取得較低的油價，「價格將會下降，投資將減少到0，到頭來價格將衝破屋頂，使做成這項決定的人反受其害」。

油價 普亭 俄羅斯

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