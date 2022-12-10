上月才穿彩虹衣看世足遭擋門外... 美記者感冒又過勞送醫身亡

2022卡達世界盃持續開打，上個月因為身穿彩虹衣而遭到安保人員短暫拘留的美國足球記者瓦爾（Grant Wahl）傳出因病去世。

美國足球協會發布聲明說，美國記者瓦爾在報導世界盃期間在卡達離世，稱瓦爾將足球視為畢生心血，很痛心他和他出色的作品將不再與世人同在。

瓦爾的經紀人也證實了他的死訊，稱當時他正在報導阿根廷對上荷蘭的賽事，突然間感到身體不適後，在被送往醫院或是抵達醫院後身亡，強調最近由於報導賽事壓力太大、時間過於緊湊，導致睡眠狀況不佳。

瓦爾近期也在一系列報導中提到自己的健康問題，說通常每晚有五小時的睡眠時間，他5日在文章中說，「我的身體終於崩潰了，三周的睡眠不足、壓力大和大量工作會對身體造成影響。」

瓦爾當時說，得了普通感冒大概一個多星期，3日左右病情變得更嚴重，感覺上胸不適，但新冠病毒檢測呈陰性。並補充說，卡達的醫療人員認為他患有支氣管炎，有服用抗生素。