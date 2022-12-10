歐盟將全面調查博通 以610億美元收購VMware案
集微網消息，知情人士稱，美國晶片製造商博通以610億美元收購雲計算公司VMware的計劃將遭遇挫折，歐盟反壟斷監管機構準備對該交易展開全面調查。
據路透社報導，知情人士說，博通本周早些時候與歐盟委員會官員舉行了所謂的「現狀會議」，歐盟官員通常會在此類會議上表達他們的擔憂，如果企業未能讓他們相信收購的好處，他們就會在對交易的初步審查結束後，啟動為期4個月的全面調查。
博通表示，由於交易規模較大，預計在其他關鍵地區，審查程序的時間表將會延長。話雖如此，公司仍然相信這筆交易將在2023年完成。
此交易是科技行業歷史上規模最大的收購之一，僅次於微軟對遊戯公司動視暴雪750億美元的收購。收購VMware後將壯大博通的軟件產品陣容，另外博通已在2018年收購企業軟件廠商CA Technologies，並於2019年收購Symantec公司的企業安全業務。
博通今年5月份宣佈斥資610億美元收購VMware，跨足軟件行業，CEO陳福陽（Hock Tan）此前表示，收購案涵蓋三大主題，分別是多雲（Multi-Cloud）、雲端原生軟件開發以及定價，未來VMware的加入將能提供一套軟硬件解決方案，滿足企業雲端需求。
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