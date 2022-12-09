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美股開低後震盪 上月PPI通膨數據高於預期

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數9日開盤在平盤附近擺盪，道瓊工業指數一度跌逾100點。隨後跌勢縮至平盤，美國最新通膨數據略高於預期，凸顯出棘手的通膨壓力，預料支撐美國聯準會（Fed）明年繼續升息。美聯社
美股三大指數9日開盤在平盤附近擺盪，道瓊工業指數一度跌逾100點。隨後跌勢縮至平盤，美國最新通膨數據略高於預期，凸顯出棘手的通膨壓力，預料支撐美國聯準會（Fed）明年繼續升息。美聯社

美股三大指數9日開低後在平盤附近擺盪，道瓊工業指數一度跌逾100點。隨後跌勢縮至平盤，美國最新通膨數據略高於預期，凸顯出通膨壓力確實棘手，預料支撐美國聯準會（Fed）明年繼續升息。

道瓊工業指數開盤跌0.3%或111點，隨後跌幅一度縮至0.1%；標普500指數跌0.3%，那斯達克綜合指數跌0.23%。費城半導體指數跌0.13%%，台積電ADR漲1%。

美國勞工部9日盤前公布，11月生產者物價指數（PPI）月增0.3%，高於市場預估值0.2%，比去年同期則上升7.4%，也高於市場預估的7.2%，使外界對通膨可能走下坡的期望落空。

Payne資本管理公司資深財富管理顧問卡西雅接受CNBC電視專訪時說：「股市今年來真的非常依賴通膨數據，這個態勢預料持續下去。」

市場普遍預期Fed將在下周決策會議宣布小幅升息2碼（50個基點）。即使計入8日的漲幅，美國三大指數周線仍預料收黑；道瓊工業指數到8日為止已跌1.8%，標普500指數跌2.6%，那指下挫逾3%。

指數 通膨 美國

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