美11月PPI增幅高於預期 支撐Fed明年續升息
美國11月生產者物價指數（PPI）增幅高於預期，凸顯出棘手的通膨壓力，彭博資訊指出，這也將支撐美國聯準會（Fed）明年繼續升息。
美國勞工部9日公布，11月最終需求PPI較前月上升0.3%，增幅高於彭博訪調經濟學家預估中值的0.2%，並為連續第三個月上揚；和去年同期相比則上升7.4%，增幅同樣高於市場預期的7.2%，但與前月的年增率相比則呈現持續減速。
剔除食品和能源的核心PPI較前月上升0.4%，同樣高於市場預期的0.2%。
美股期指在這份報告發布後一度翻黑，道瓊期指從原本的上漲轉為下跌逾150點，隨後跌幅收斂；美國公債殖利率則走高。
這份最新通膨數據將使Fed朝向在下周的決策會議上繼續決定升息，目前市場預期可能升息0.5個百分點，使基準借貸利率推升到4.25%至4.5%的目標區間。
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