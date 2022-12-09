這家銀行做出「駭人預測」金價明年將站上3,000美元

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）對明年的經濟局勢做出最新預測，並自稱這些預測結果「十分駭人」，包括國際金價可能突破3,000美元大關，決策官員將進入全面防守的「戰時經濟」模式等。

盛寶投資長雅各森（Steen Jakobsen）在彭博資深專欄作家梅林（Merryn Somerset Webb）的蘋果Podcast節目Merryn Talks Money上表示，建議投資人開始增持黃金，因為金價明年有可能達到3,000美元，並且最好趁現在趕快脫離股市，因為明年有可能將會有新稅制到來。

國際金價近來確實轉強，目前紐約黃金期貨最新報價為每英兩1,812.8美元，漲0.6%；11月至今已漲了將近9%。

至於通膨是否有可能回到央行的2%目標，雅各森認為不可能，因為決策官員將進入全面防守的「戰時經濟」模式。

不過，雅各森也表示，有些預測並沒有像外表看起來的那麼嚇人。中國大陸和印度不會拋棄美元和國際貨幣基金（IMF），但「潛在的個體趨勢確實已在發生」。

以下為盛寶銀行所做的其他「駭人」預測：

●法國總統馬克宏將在繞過國會議員進行改革後退出政壇。他將領悟到他的長年夢想是成立一家新創公司。

●先進經濟體將在通膨持續高漲下開始實施價格控管和定量配給，全球化開倒車、能源供應等根本問題持續擺爛。

●英國首相蘇納克政府將在明年第3季垮台並召開大選，在野黨工黨將掌權；11月1日的反脫歐公投將由重新加入派獲勝。

●尋求支撐收入的OECD會員國將同意全面禁止開曼群島、百慕達和巴哈馬等避稅天堂。此舉將撼動私募基金和創投界，重創部分上市企業的估值。