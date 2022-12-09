快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

這家銀行做出「駭人預測」金價明年將站上3,000美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
丹麥盛寶銀行投資長雅各森做出駭人預測表示，金價明年將站上3,000美元。路透
丹麥盛寶銀行投資長雅各森做出駭人預測表示，金價明年將站上3,000美元。路透

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）對明年的經濟局勢做出最新預測，並自稱這些預測結果「十分駭人」，包括國際金價可能突破3,000美元大關，決策官員將進入全面防守的「戰時經濟」模式等。

盛寶投資長雅各森（Steen Jakobsen）在彭博資深專欄作家梅林（Merryn Somerset Webb）的蘋果Podcast節目Merryn Talks Money上表示，建議投資人開始增持黃金，因為金價明年有可能達到3,000美元，並且最好趁現在趕快脫離股市，因為明年有可能將會有新稅制到來。

國際金價近來確實轉強，目前紐約黃金期貨最新報價為每英兩1,812.8美元，漲0.6%；11月至今已漲了將近9%。

至於通膨是否有可能回到央行的2%目標，雅各森認為不可能，因為決策官員將進入全面防守的「戰時經濟」模式。

不過，雅各森也表示，有些預測並沒有像外表看起來的那麼嚇人。中國大陸和印度不會拋棄美元和國際貨幣基金（IMF），但「潛在的個體趨勢確實已在發生」。

以下為盛寶銀行所做的其他「駭人」預測：

●法國總統馬克宏將在繞過國會議員進行改革後退出政壇。他將領悟到他的長年夢想是成立一家新創公司。

●先進經濟體將在通膨持續高漲下開始實施價格控管和定量配給，全球化開倒車、能源供應等根本問題持續擺爛。

●英國首相蘇納克政府將在明年第3季垮台並召開大選，在野黨工黨將掌權；11月1日的反脫歐公投將由重新加入派獲勝。

●尋求支撐收入的OECD會員國將同意全面禁止開曼群島、百慕達和巴哈馬等避稅天堂。此舉將撼動私募基金和創投界，重創部分上市企業的估值。

金價 馬克宏 通膨

延伸閱讀

美高等教育體系出現裂痕？紐約一成立200年學院將停辦

【Daily Podcast】美俄換囚：WNBA球星格萊納與俄國軍火商布特／習近平訪問沙烏地阿拉伯的戰略拉攏

全球房價指數出爐！土耳其漲最凶、台灣22名 這個國家墊底

美元有望止跌 現在投資美元正是時候？

相關新聞

彭博調查：明年全球股市 預料將先蹲後跳

彭博資訊對大型基金經理人所做的調查顯示，71%的受訪者預料明年全球股市將收高，僅19%表示會下跌，而看漲的經理人預測平均...

通膨持續火熱 美股收低、道瓊跌305點

由於對持續升息的擔憂持續存在，美股收低，所有股指本周均下跌。

全球房價上季勁揚8% 台灣排名第22

萊坊（Knight Frank）公布的最新全球房價指數顯示，儘管今年來經濟震盪，上季多數地區的房價仍比去年同期上揚。在調...

Fed明年降息預期大減

依據彭博資訊訪調經濟學家的看法，調查顯示，聯準會（Fed）可能在2023年全年都把基準利率維持在峰值水準，澆熄市場認為F...

美上月PPI增幅 高於預期

美國11月生產者物價指數（PPI）增幅高於市場預期，凸顯通膨壓力確實棘手，彭博資訊指出，這將促使美國聯準會（Fed）明年...

葉倫：美能避免經濟衰退

儘管分析師和投資人普遍預測美國經濟將再次下滑，但美國財政部長葉倫表示，她仍然預期經濟能夠避免衰退，她相信美國正走在降低通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。