WSJ年末報告》美股還要再跌24％？但熊市3大「買入訊號」已浮現

摘要 1. 星巴克董事長霍布森（Mellody Hobson）、投資管理公司Ariel Investments創辦人羅傑斯（John W. Rogers Jr.）撰文指出，今年許多壞消息已經反映在股市中，代表現在是買入機會。 2. 即使美國銀行預測，明年標普500指數會再下探24％，衰退時間可能落於第1季；但，霍布森與羅傑斯認為，美國經濟呈現硬著陸、或墜入深度衰退的機率較小。

在俄烏戰爭、40年來最高通膨、能源危機、中國封控等衝擊下，2022年是全球市場大動盪年！展望2023年，投資人可以如何應對？

標普500指數今年迄今已跌逾15％，雖然技術上短暫脫離熊市，但摩根士丹利、美國銀行、德銀等大型投行都預測，明年美國經濟將進一步陷入低迷。

然而，根據《華爾街日報》2022年末報告，星巴克董事長、同時是美國金融圈最具權力的非裔女性霍布森（Mellody Hobson），以及投資管理公司Ariel Investments創辦人羅傑斯（John W. Rogers Jr.）卻撰文指出，如今充滿戲劇性的股市背後，其實是大好投資機會。

這是因為，許多壞消息已經提前反映在股市中；接下來，即使市場恐將繼續下跌，卻閃爍著買入訊號。

縱觀40年來各種熊市，包含1987年美股崩盤、網路泡沫時期、美國信評遭降、全球金融危機、新冠疫情等，都有類似特徵。

第一，事情一下子全部一起變糟。除了能源股因俄烏戰爭影響，成為今年唯一獲得正報酬的類股之外，其他類股與美國國內外市場，表現一片慘淡。不僅如此，美國10年期公債已經創下234年以來最糟糕年報酬紀錄，連帶拖累60/40股債組合。這都顯示，壞事已提前反映在市場上。

第二，大家都同意衰退將至，只是沒人能確定時間。彭博經濟10月預測，美國明年10月前陷入衰退的機率達100％；美國銀行則認為，明年標普500指數會再下探24％，衰退時間可能落於第1季。

第三，泡沫全部破裂。從加密貨幣、SPAC（特殊目的收購公司）、NFT，到科技股等成長型股票，隨著投資風向從投機吹向風險趨避，這些受到炒作、超買、高估的產品，如今都被迫重新評估與定價。儘管投資人為次付出了高昂代價，但市場終於恢復理智。

展望未來，霍布森與羅傑斯認為，美國經濟發生硬著陸、或是墜入跟2007年至2009年那樣深度衰退的機率較小。不只是因為美國第3季年增率逆勢反彈2.6％，也因為金融體系如今更穩健。

這包含，失業率徘徊於歷史低點，消費者在疫情刺激政策下增加的儲蓄，還剩下逾1兆美元（約合新台幣30.5兆元），且家庭債務占GDP比例，也處20年來最低點。雖然商品與服務的通膨終將放緩，但薪資不太可能同步下滑，因此消費者會更有購買力。

事實上，股價遠比資產價值更具波動性，與其關注未來5個月至10個月之走向，不如把目光放遠至5年至10年。目前，標普500指數的本益比，已回落至25年均值之下，代表這是以低價買入優秀價值型股票的大好機會。

過去10年低利率時代，讓成長股成為鎂光燈焦點，但1926年至2010年期間，其實價值股每10年的表現，都是跑贏大盤。因此，霍布森與羅傑斯鼓勵投資人，待市場重新估值帶來的波動穩定下來，耐心的投資人必將看見回報。

資料來源：WSJ、Entrepreneur

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