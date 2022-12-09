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機器人也能寫論文！文章通順甚至通過防抄襲軟體驗證

中央社／ 舊金山8日專電

聊天機器人ChatGPT上線一週，在社群媒體引發熱議。科技圈大讚新工具解決複雜程式問題，問答過程像是在跟真人對話一樣；不過，也有媒體發出警訊，說人工智慧模型已能寫出論文，連知名防抄襲軟體都檢驗不出來。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）參與創立的基金會OpenAI，研發出的新款文字生成語言模型工具ChatGPT，能解答各門各類問題，好比寫程式碼和寫文章，更重要的是用字表達比前幾代更加流暢精準，上線不到一週，註冊用戶就破百萬，使用者也上網分享和聊天機器人互動的有趣經驗。

有人工智慧領域的人士直呼不可思議，說跟聊天機器人對話時，自然到他覺得像在跟真人對話，他只需要微幅調整內容就可以放心使用。也有人要聊天機器人為美國總統拜登（Joe Biden）寫詩，對方妙筆生花，寫出一段振奮人心的文字。

記者用英文請它擬一份人物訪綱，馬上就得到基本款的條列回答，例如：「請問你過去的經驗為何？請問你現在從事的計畫是什麼？請問你都怎麼解決問題？」記者請它寫一段地點背景介紹，它也能跳出流暢豐富的內容。

紐約時報今天撰文分析了這項新科技的優點，表示ChatGPT預先被訓練的資料量十分龐大，在創作者的技術下，它已能產製出「具連貫性的文章」，最少也能預測一篇好的寫作該有的樣貌。

此外，一項明顯的好處是，這個科技工具有助研究，能夠撰寫論文和文章。

不過，紐約時報同時也提出新科技的潛在風險，指出有專家認為，人類可能無法訓練人工智慧系統執行人類想要做的事，一不小心，還有可能讓它們和人類競爭、相互衝突。

美國網路媒體VOX也在其科技新聞網站發出警訊，提到幾週前，華頓商學院教授莫里克（EthanMollick），請MBA學生們用前幾代人工智慧模型GPT，測試它能不能讓學生依據課堂上的主題寫出報告。

莫里克說，GPT生成出來的文章並不完美，用了過多被動語態，不過「至少很通順」，不僅如此，文章還通過了一款十分普及的防抄襲軟體檢驗。

除了莫里克教授的經驗，報導還舉了北卡羅來納大學電腦科學教授喬丹（Kris Jordan）的例子；喬丹把期末考試題丟給GPT測驗，結果分數遠比真人獲得的中位數分數要高。早在ChatGPT上線之前，學生就已經用前幾代版本在寫作業，而且也沒被查到作弊。

報導反思在使用新科技時，該有更全面的思考，就是：「人類要繼續做什麼樣的事情、以及我們更希望新科技能解決什麼樣的問題。」

紐約時報 馬斯克 抄襲 AI

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