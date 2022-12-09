投資人看好亞洲ESG類股明年表現 因政策利多+價位誘人

投資人正愈來愈看多亞洲永續投資題材，押注環境、社會、公司治理（ESG）類股將在明年回升，主因為價位具吸引力，還有中國大陸重新開放、各國政策支持的趨勢加持。

彭博資訊報導，日興資產管理公司、M&G投資公司、法國巴黎資產管理公司等機構都在投資ESG題材，預測這類股票的表現，將受益於大陸、印度等大國打造再生能源供應鏈、以及亞洲「骯髒」企業的轉型。

標榜進行負責任投資的基金，今年來處境艱辛，因為市場動盪之際，投資人選擇暫時在場邊觀望，在大宗商品價格飆漲時，買進傳統的能源股，同時，漂綠的憂慮也抑制ESG的投資需求。

不過，今年各國政府的一系列的動作意味著亞洲ESG類股將在明年回升，包括印度承諾將擴大採用乾淨燃料、和日本宣示將逐步汰除煤炭，特別是在當前的非再生能源價格回落、以及聯準會（Fed）有望放緩升息步伐提振全球股市之際。

印度Maybank Kim Eng證券公司執行長夏哈說，傳統能源類股在今年短暫上漲，「但氣候變遷的議程仍是全球投資人最重視的議題」，特別是朝再生能源和電動車轉型。

這股樂觀情緒開始體現在數字上。MSCI亞太ESG領袖指數11月來上漲16%，漲幅優於更廣泛的MSCI AC亞太指數，扭轉先前連續七個月表現落後的頹勢。美銀證券分析327檔基金的數據也顯示，主動式ESG基金10月投入9.22億美元，在亞洲建立曝險部位，金額為六個月來最大。

然而，押注這類股票的投資人仍面臨巨大風險。西方國家經濟趨緩，可能打擊明年全球股市表現。而且各國推出的政策不一定有利，例如美國以侵犯人權為由、限制新疆地區產品進口至美國市場，便可能衝擊中國大陸的太陽能產業。

即便如此，永續投資目前以未來獲利估算的本益比，對某些人來說仍具吸引力。MSCI亞太ESG指數在今年下跌22%後，本益比約為13倍，是2018年中以來最低。