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消費型態改變 自陸駛向美貨櫃輪銳減 東協占比升高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
從中國大陸出發的貨櫃輪近來大幅調整航線，駛向美國的貨櫃船舶數量減少，改調整為開往東南亞。路透
從中國大陸出發的貨櫃輪近來大幅調整航線，駛向美國的貨櫃船舶數量減少，改調整為開往東南亞。路透

從中國大陸出發的貨櫃輪近來大幅調整航線，駛向美國的貨櫃船舶數量減少，改為開往東南亞，反映美中關係惡化、以及新冠疫情後的消費型態改變。

日經新聞報導，東京研究機構日本海事中心的數據顯示，整體而言，10月從亞洲到美國的貨櫃輪數量比去年同期減少9%，延續9月下滑3%的減少趨勢。今年年底購物季前的美國貨物進口需求比往常疲軟，原因是先前在新冠疫情導致供應鏈面臨壓力期間，美國零售商紛紛囤積庫存。

10月從中國大陸（包含香港）駛往美國的貨櫃輪共載運87萬6,786只20呎標準貨櫃（TEU），年比銳減21%，也是2020年5月以來最少。從中國大陸運往美國的貨櫃量9月已減少13%至93萬2,973只TEU，為13個月來首度跌破100萬只。

相較下，運往東南亞國協（ASEAN）成員國的貨櫃量持續增加，繼9月成長23.1%後，10月再躍增22%至41萬5,251只TEU，但部分原因是之前新冠疫情相關的生產停擺，所造成的基期效應。

最新數據顯示，10月東協的貨櫃量就占了所有亞洲運往美國貨櫃量的26%，為2020年3月以來最高。過去在中國大陸製造的一些消費品，例如傢俱、床墊和成衣，正轉往越南和其他東協國家。促成這個轉變的原因之一，為美國新冠疫情期間激增的居家用品需求正在減弱。

此外，俄烏戰爭與多國央行升息抑制消費需求，也影響貨物流動。三井住友信託銀行首席經濟學家大和香織指出，通膨正讓美國家庭的生計更難熬，特別是低收入家庭，市場的服務需求可能正從原本來自中國大陸出的高品質品牌，主向來自越南和柬埔寨的更平價產品。

日本經濟產業研究所（RIETI）的吉岡武臣指出，在勞動成本等因素的影響下，東協製造產品的價格也比陸製產品更便宜，促使貿易逐漸轉向東協。另一個因素是美中緊張，美國10月全面管控對中國大陸的晶片出口，雙方的經濟與安全敵意可能升高。

美國 日本經濟

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