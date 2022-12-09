高盛Oppenheimer說：通膨觸頂的樂觀看法為時尚早

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，市場認為通膨已觸頂的樂觀看法有誤，原因是2023年能源成本的潛在飆升可能導致價格和利率居高不下 。

Oppenheimer表示，2023年中國大陸需求上升以及持續的供需壓力可能推動能源和其他大宗商品價格大漲，打擊市場對近期油價下跌意味通膨終於開始降溫的希望。

他周四在彭博電視頻道上說，「在風險資產領域，關於通膨觸頂和明年可能降息，顯現出樂觀情緒。短期而言，這種看法還為時尚早」。

整體CPI下降且油價回吐2022年的全部漲幅，引發市場樂觀認為，通膨形勢不會再進一步惡化。債市目前對12個月後通膨率的預期是2.1%，彭博美元即期指數已較9月末峰值下跌大約7%。標普500指數雖然12月以來下跌，但仍較10月中旬的低點高11%，同時聯邦資金利率期貨顯示，聯準會可能在2023年下半年開始降息。

但對Oppenheimer來說，過去十年間能源供應的短缺意味，明年需求有任何回升，都將推高價格，並限制通膨和利率從周期高點回落的速度。他說，「可能只有當利率趨於峰值，風險資產才會持續回升」。

在這樣的背景下，Oppenheimer會在2023年買入能源股，儘管該板塊已在2022年顯著上漲。他還表示，擁有現金流和可持續獲利的公司將跑贏僅營收有成長的個股。