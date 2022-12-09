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美股收漲 標普止步連五黑 市場期待Fed升息步調趨緩

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國股市周四（8日）收高，標普止步連五黑。路透
美國股市周四（8日）收高，標普止步連五黑。路透

美國股市周四（8日）收高，標普止步連五黑，因投資人將上周初領失業金數據解讀成出現降溫訊號，並期待聯準會（Fed）下周的升息步調可能趨緩。

道瓊工業指數上漲183.56點，漲幅0.6%，收在33781.48點，標普500指數上漲29.59點，漲幅0.8%，至3963.51點，那斯達克綜合指數上漲123.45點，漲幅1.1%，報11082點。費城半導體指數上漲71.48點，漲幅2.7%，攀抵2,744.73點。

美股近期承壓，自12月以來標普下跌3.6%，原因是升息循環維持更久的預期，以及一些企業高管悲觀看待經濟展望。這種想法也讓以科技股為主的那指受到影響。

然而，最新數據顯示上周初領失業金人數溫和增加，而失業人數在接近11月底時觸及10個月高點，讓投資人感到雀躍。

摩根士丹利全球投資辦公室的Mike Loewengart表示：「市場在很大程度上預計升息步伐將在下周開始放緩，但這種轉向是否足以引導經濟軟著陸，仍是個問題。」

Ziegler Capital Management執行長Wiley Angell表示：「市場必須適應這麼一個事實，即我們正從基於刺激的經濟，包括財政和貨幣政策，轉變為著重基本面的經濟，而這正是我們目前正在努力解決的問題。」

摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示：「若Fed這一次轉向，並沒有個好理由。基本面正在不斷惡化。我的意思是，這真的是買入風險的理由嗎？我認為，現在說Fed轉向還為時過早。」

高盛股票策略師Peter Oppenheimer另表示，投資人認為通膨已見頂的樂觀看法有誤，因為2023年能源成本可能飆漲，恐導致物價和利率均維持在高點。

標普500指數周四11個主要類股有九個上漲，領漲的是科技類股。

微軟收漲1.2%，儘管聯邦貿易委員會（FTC）尋求阻止微軟以690億美元收購動視暴雪，讓微軟回吐一些盤中漲幅。

與此同時，美國藥廠莫德納（Moderna）股價漲3.2%，此前美國食品和藥物管理局（FDA）批准該公司將莫德納的雙價疫苗（針對原始病毒株和Omicron亞型病毒株）用於年僅六個月大的幼兒。

BNT疫苗也獲得FDA類似的批准，激勵輝瑞股價上漲3.1%，以及合作夥伴BioNTech在美國上市的股票大漲5.6%。

指數 標普

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