法國E-Space收購CommAgility 加強太空5G通信

集微網消息，據eeNews報導，法國E-Space以1450萬美元從Wireless Telecom Group收購了5G協議專家CommAgility，以推動5G太空通信。

英國和德國的CommAgility是最大的嵌入式信號處理和射頻 (RF) 模塊獨立開發商，擁有自己的LTE PHY/stack源代碼，用於商業級4G和5G移動網絡、空對地(ATG) 、衛星通訊(satcom)及相關應用。

將CommAgility的定製3GPP 5G NTN（非陸地網絡）源代碼集成到E-Space的垂直集成功能中，將使E-Space能夠加速5G NTN、5G-Advanced和6G創新，加速其衛星有效載荷和客戶用例開發，並不斷推進它的天基連接解決方案。

CommAgility經過驗證的軟件已經敺動了50000多個地面基站，並用於ATG和商業衛星。

「我們期待著歡迎CommAgility加入E-Space團隊。他們現有的、經過驗證和深入的5G代碼庫，以及他們令人難以置信的團隊經驗將需要數年時間才能重新創建」，e-space 創始人、董事長兼首蓆執行官Greg Wyler說。該公司位於法國圖盧玆，是空中客車的主要中心，並已籌集了5000萬美元的資金。懷勒幫助創立了O3b和OneWeb這兩家領先的LEO衛星公司。

「這使我們在天基技術的部署方面處於獨特的領先地位。我們將繼續大力投資此代碼庫，以支持5G-Advanced和6G技術，這將為客戶提供巨大的價值」，Wyler說。

美國無線電信集團首蓆執行官蒂姆·惠蘭：「當我們開始評估CommAgility業務的戰略選擇時，我們與多家太空公司進行了多次對話。正是在這個過程中，E-Space令人難以置信的願景、對創新的承諾以及對最終用戶需求的關注點燃了我們團隊的熱情。我們做出了與E-Space合作的明確戰略決策，我們相信這有助於為我們的股東釋放價值，並確保我們的團隊和現有客戶將成為一個蓬勃發展的組織的一部分。」

該交易預計最遲於2023年1月31日完成，需滿足慣例成交條件，包括監管部門的批準。

完成後，E-Space 將增加50名全職CommAgility員工，包括關鍵管理人員。新團隊成員位於歐洲，其中一些位於英國萊斯特郡，大部分位於德國杜伊斯堡。