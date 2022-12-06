BEIS委員會報告稱「忽視半導體」 英國計劃建立國家級晶片製造中心

集微網消息，據多家英國媒體報導，作為英國政府半導體戰略的一部分，一個新的晶片製造國家中心可能會成立。英國數字、文化、傳媒和體育部（DCMS）啓動了一項可行性研究，旨在建立一個國家機搆，通過政府即將出台的半導體戰略來加強支撐英國產業的基礎設施。

這項研究的消息發佈不到一周前，英國商業能源和工業戰略（BEIS）委員會的議員們發表了一份關於英國政府對半導體行業的態度的嚴厲批評報告，稱政府「忽視了」該行業。

DCMS的一位發言人表示，該戰略將盡快公佈。今天的公告稱，該戰略的目標是「釋放英國微晶片公司的全部潛力，以支持就業和技能，推動國內微晶片行業的發展，並確保半導體的可靠供應」。今天宣佈的研究項目將探索新的國家計劃的可行性，以將該國的行業聚集在一起，應對共同的挑戰，並幫助企業發展。

它研究晶片公司是否需要獲得更多的原型和製造設施，以消除創新障礙，並使行業得以發展。它還將涵蓋如何讓初創企業更容易獲得專門的軟件工具，以及如何開發創新的封裝工藝，這是供應鏈中晶片準備使用的環節。

英國數字大臣Michelle Donelan表示：「我們依賴半導體，從智能手機、廚房電器和汽車到為天氣預報、能源部門和我們經濟的方方面面提供動力的超級計算機，它們無處不在」、「在英國，我們在設計和研究等領域處於世界領先地位。我們希望在這一成功的基礎上再接再厲，使我們的半導體行業與時俱進」、「這項研究將幫助我們實現我們的雄心，並可能成立一個新的國家機搆和大型的研究設施」。

DCMS的一位發言人表示，該研究將研究如何改善五個關鍵領域的基礎設施，包括行業協調、復合半導體的開放式製造、先進封裝和知識產權等等。

該發言人表示，擬議的計劃是正在考慮的衆多方案之一，並不代表該戰略的全部內容，並補充道，該戰略的公佈並不取決於研究項目是否已完成。

希望這項研究能夠揭示國家計劃可以採用的交付模式，從而對行業產生最積極的影響，包括各種基礎設施能力是否集中在一個組織內。

可行性研究合同的招標現已通過採購機搆皇家商業服務加以公開，該合同的預算在70萬英鎊至90萬英鎊之間。

英國能拯救其半導體行業嗎？

政府似乎在EIS委員會上周發佈報告後採取了行動，該報告批評了目前向半導體行業提供的支持。近年來，全球晶片短缺已使許多行業陷入癱瘓，其他國家以及歐盟已在國內晶片產能建設上投入數十億美元，但英國的製造業活動仍然很少。報告稱：「我們不知道政府目前提供的支持或關注，是否能達到確保我們的半導體供應和半導體行業未來繁榮所需的水平。」

「政府不能再忽視半導體行業。在認識到英國預算狀況困難的同時，我們呼籲部長們達成一項新的行業協議，以此作為與行業合作的工具，協調好英國的優先事項和充分利用公共資金或支持。」

新中心的潛在選址可能包括劍橋，劍橋是英國主要晶片公司、設計巨頭Arm以及市場上幾家小型公司的所在地。如果重點放在製造業上，那麽將其設在南威爾士可能是有意義的，南威爾士靠近英國最大的晶片製造廠Newport Wafer Fab，以及以卡迪夫大學為中心的半導體研究集群。