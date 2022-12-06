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通膨下的聖誕節 減少浪費成要招

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
淨零碳排趨勢下、加上通貨膨脹，減少浪費成為今年聖誕節的重要議題。（Photo by Capture The Uncapturable on Flickr under C.C. License）
淨零碳排趨勢下、加上通貨膨脹，減少浪費成為今年聖誕節的重要議題。（Photo by Capture The Uncapturable on Flickr under C.C. License）

淨零碳排、通貨膨脹，減少浪費已成為今年聖誕節期的重要議題！每年聖誕節常常出現過度消費的狀況，對此，外媒整理5個妙招減少民眾的支出，包括「設定禮物價格上限」、「蔬食為主的大餐」、「減少出外旅行」、「回收再利用」與「珍惜與家人相處的時光」等。

設定禮物價格上限

BBC》報導，聖誕節是朋友家人齊聚一堂的時刻，但常常也引發過度消費、資源浪費等狀況。然而，今年遇到生活成本高漲，加上節能減碳蔚為趨勢，減少浪費成為本次聖誕節的重要課題。

首先，「提前規定禮物價格」，研究碳足跡的學者麥可表示，如果民眾在聖誕節感受到財務壓力，應該提前與朋友或家人溝通，如限制禮物的價格上限。他強調，不要因為要購買禮物而感到壓力，而是要儘量享受聖誕佳節的氣氛。

第二、「以蔬食為主」，聖誕節少不了豐盛的聖誕大餐，但致力推動減少浪費的慈善機構「Wrap」成員伯倫表示，光英國每年就有660萬噸食物遭到浪費，「減少浪費食物並不難」。她呼籲，民眾應提前列好購物清單，堅持購買需要的東西就好，並以蔬食為主。

回收再利用

第三、「減少旅行」，根據調查統計，2021年聖誕節前夕，英國就有2700萬人次出遊。但專家指出，聖誕車潮將使得民眾陷入塞車的窘境，無端浪費燃料，造成更多的碳足跡，並建議「待在家中與家人相處，是渡過節日的最佳方法」。

第四、「回收再利用」，聖誕節過後，可能剩下許多堆積如山的包裝紙，但只要在注意拆禮物時，不要折到、不要撕裂，就可以保留下來繼續使用。另外，伯倫強調，避免使用難以回收的包裝紙，如有閃光效果的紙張或者亮粉都會對環境造成破壞。

第五、「記住聖誕節的意義」，聖誕節最重要的不是禮物，而是與家人共度的時光。與家人共處的美好時光是能夠以節能減碳、減少浪費的方式達成的。

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聖誕節

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