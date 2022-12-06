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路透：特斯拉上海廠計劃12月減產Model Y 月減20%以上

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
路透報導，特斯拉計劃調降上海廠的Model Y產量，比11月減少超過20%。路透
路透報導，特斯拉計劃調降上海廠的Model Y產量，比11月減少超過20%。路透

特斯拉11月的中國大陸銷售創紀錄後，路透報導，特斯拉計劃調降上海廠的Model Y產量，比11月減少超過20%，引發市場對於特斯拉電動車需求的困惑。

彭博資訊之前已報導，特斯拉上海廠12月Model Y產量將比11月減少20%，反映需求不振，特斯拉的代表5日回應是「假新聞」，但未詳細說明。

路透則無法判斷上海廠減產的原因，在路透詢問特斯拉是否否認減產規畫、或是減產計畫是否與需求減弱有關時，特斯拉的代表並未回覆。

巴隆金融周刊（Barron's）則指出，一款車型減產，未必代表總產量會減少，因為特斯拉上海廠生產Model 3和Model Y，若其中一款減產，另一款的產量也可能增加，車廠會每個月根據當地市況調整產量，上海廠生產的電動車也供應歐洲市場。

最近市場對電動車需求的疑慮，與中國大陸的電動車購車補助將在明年1月起結束有關。

在特斯拉上海廠今年夏季完成製造設施的升級後，庫存水準暴增，10月的電動車庫存增幅為歷來最大。目前中國大陸汽車市場正面臨需求減緩以及當地供應鏈受擾等困境。

特斯拉已調降中國大陸的Model 3和Model Y價格多達9%，並提供保險誘因，幫助提振11月陸製電動車銷量，比10月增加40%，年增率更達89.7%。新華社5日報導，特斯拉11月交付10萬291輛陸製電動車，為上海廠2020年底啟用以來新高。

路透已報導，特斯拉計劃明年第3季在上海廠生產升級版的Model 3，以降低生產成本，並且提高Model 3的吸引力。

特斯拉 上海

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