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澳洲央行升息1碼 預告進一步緊縮政策 澳幣勁升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）。 歐新社
澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）。 歐新社

澳洲央行6日宣布升息1碼，為連續第八個月調高利率，同時表明預期進一步緊縮政策，此時決策官員正努力抑制30年來最嚴重的通膨

澳洲央行宣布將現金利率調高0.25個百分點至3.1%，是2012年11月以來最高水準，符合經濟學家預期，這也使得澳洲央行自5月來累計升息幅度達3個百分點，為1989年來最激烈全年緊縮政策的步調。

澳洲央行總裁洛威在會後聲明中表示：「委員會預期在未來一段時期調高利率，但並非是採取預設的路徑。進一步升息的幅度和時間將繼續取決於未來出爐的數據。」

由於洛威預告將進一步緊縮政策的言論，澳幣匯率盤中應聲升值0.46%至0.6729美元；三年期澳洲公債殖利率攀升6個基點至3.07%。

洛威表示：「由於勞動市場緊俏與通膨上揚，薪資成長繼續從近幾年的低幅度增幅攀升，並預期進一步上升。」「由於避免薪資與物價螺旋上漲是很重要的，委員會將繼續密切關注勞力成本與企業制定的價格。」

在全球主要央行中，澳洲央行一直是放慢緊縮步調的提前行動者，因為央行試圖在抑制通膨之際保住經濟成長。澳洲本季通膨率預估會觸及8%。澳洲央行在10月成為率先把升息步調放緩至1碼的已開發國家央行，同時一直暗示可能暫停，以評估迄今升息的影響性。

相較下，紐西蘭央行和美國聯準會在這一輪升息周期中分別已升息4個百分點（16碼）和3.75個百分點（15碼），同時暗示不計經濟代價，也要決心讓消費者物價成長放緩。

這也解釋了為何在澳洲，貨幣市場預期澳洲利率會在2023年年中攀抵約3.5%左右見頂，大致符合經濟分析師的預期。紐西蘭央行上月底才預測明年利率高峰值為5.5%，而聯準會也預期繼續緊縮政策。

澳洲 通膨

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