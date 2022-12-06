美歐TTC同意：協調半導體補貼計畫 電動車爭議沒進展

美國和歐盟的高階官員同意密切合作以強化半導體供應鏈，分享的訊息包括彼此為促進國內晶片生產而提供的補貼計畫。

雙方5日召開美歐貿易技術委員會（TTC）。美方代表包括國務卿布林肯、商務部長雷蒙多和美國貿易代表戴琪，歐盟則由執委會的兩位副主席韋斯泰格和杜姆布羅夫斯基斯領軍。

他們未能就導致雙邊關係緊張、美國新電動車計畫引發的爭端取得進展。此事給會議籠罩陰霾，但雙方強調透過TTC框架取得的具體成果，包括在半導體供應鏈問題上達成協議，這是兩邊各自努力以強化國內產業並減少依賴亞洲供應商的領域。

今年稍早，美國通過規模2,800億美元的晶片法案，要為研發提供補胋和支持以增加國內產量。歐盟也有類似立法，引發外界擔心全球半導體公司可能彼此競爭以獲得更好的交易，或從長遠看導致供應過剩。

為解決這個問題，美國商務部和歐盟執委會同意建立共同機制，以分享有關公共支援計畫的訊息，包括實施方法和對市場動態的理解。

他們也將實施一種預警機制，以解決和減緩半導體供應鏈中斷的情況。美國和歐盟在聲明中表示：「透明度是避免對公共支援計畫產生疑憂的關鍵工具。」

這場會議召開之際，歐洲、南韓和日本政府都施壓華府，要求解決他們對美國電動車補貼計畫的擔心。美國總統拜登上周四會晤法國總統馬克宏之後表示，美國可能「調整」即將在1月1日生效的《通膨削減法案》（IRA） ，讓歐洲公司更容易參與，該法案補貼美國製造商，並為在北美組裝的電動車和其他產品提供租稅優惠。