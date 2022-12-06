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急起直追！英特爾宣布準備生產4奈米 明年下半年邁向3奈米

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）表示，英特爾目前正在量產7奈米晶片，並準備開始生產4奈米晶片。路透
英特爾副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）表示，英特爾目前正在量產7奈米晶片，並準備開始生產4奈米晶片。路透

領導英特爾技術開發的英特爾副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）表示，公司正在達成所有預定目標，向重新奪回半導體製造領先地位之路邁進。

凱勒赫周一（5日）在舊金山的一場記者會上表示，英特爾目前正在量產7奈米晶片，並準備開始生產4奈米晶片，並且準備好在2023年下半年向生產3奈米晶片邁進。

凱勒赫說：「我們完全走在正軌上……我們達成每季的里程碑，從這些里程碑來看，我們提前或處於正軌上。」

凱勒赫也淡化半導體業界用來比較技術能力的晶片尺寸行銷術語。她說：「7（奈米）的尺寸不重要，我們不妨稱它為『喬治』」。

雖然像是7奈米這樣的術語如今和實際世界的晶片生產較不相關，但凱勒赫承諾要恢復英特爾的昔日光采。她說，她的預算是安全的，不受公司近期的削減成本行動影響。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）一直矢言重奪半導體生產技術領導地位。他的團隊正努力彌補先進製程技術比最初計畫落後五年推出的缺憾。該公司正以前所未有的速度加快推出新技術。

如果基辛格的計畫成功，英特爾準備逆轉流失給超微、輝達等同業的市占。較良好的生產也能讓英特爾吸引晶圓代工客戶投單，基辛格希望能從台積電、三星電子等手中瓜分晶圓代工市場的業務。

凱勒赫表示，英特爾正採取比以往更加務實的做法，建立應變計畫以確保不再出現重大延遲。她說，公司也更加仰賴設備供應商的幫助，而非試圖親力親為。

凱勒赫說：「英特爾過去在不共享方面築起高牆……我們現在不需要在所有方面都領先。」她已在英特爾任職超過30年。

英特爾正試圖改善製造能力，此時該公司正苦於應付營收下滑、個人電腦需求大幅減少的窘境。在英特爾營收中，PC占了逾半的比率。該公司10月宣布裁員、減少新廠支出，明年將可節省30億美元，到2025年底一年將可省下多達100億美元。

奈米 半導體 舊金山

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