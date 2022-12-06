快訊

偕懷孕妻登門「求救」 李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

世足賽／日本無緣8強 球評：PK大戰球員太緊張

早晨財經速解讀／反彈結束？大摩 美銀 德銀唱空再跌2成 道瓊下殺近500點

美歐考慮對中國鋼鋁徵收新關稅 這次衝著氣候變遷而來

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，美國和歐盟正考慮對中國大陸的鋼、鋁課徵新的關稅，做為推動減少碳排放和因應全球產能過剩的行動一環。路透
知情人士透露，美國和歐盟正考慮對中國大陸的鋼、鋁課徵新的關稅，做為推動減少碳排放和因應全球產能過剩的行動一環。路透

知情人士透露，美國歐盟正考慮對中國大陸的鋼、鋁課徵新的關稅，做為推動減少碳排放和因應全球產能過剩的行動一環。

彭博資訊報導，美國和歐盟打算利用關稅來促進氣候議題，將是一種創新的做法，因為關稅以往都是在出現貿易爭端時才會動用的招數。上述消息帶動美國鋼、鋁生產商股價在盤後交易上漲。

知情人士透露， 上述想法是在美國總統拜登政府內部所產生，尚處於初步階段，還沒有正式提出。其中一位知情人士表示，美國若要與歐盟達成協議，包括如何確定適用關稅的門檻等具體細節，最快也要等到明年底，而且這樣的時程表還是偏樂觀的。

知情人士說，新的架構是建立在去年美國-歐盟相關協議的基礎上，主要針對中國大陸這個全球最大的碳排放國和鋼鋁生產國，以及其他汙染大國。

這項關稅計畫可能會導致北京與華盛頓當局之間的嫌隙加深，尤其在此時兩國已承諾合作對抗氣候變遷。然而，對於因貿易摩擦而受損的美歐關係來說，美國和歐盟在共同因應氣候危機方面的磋商可能是一個正面訊號。

美國貿易代表戴琪和她的團隊在10月底已在布拉格向歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）等人提出上述想法。知情人士說，當時歐盟官員提出幾點疑慮，包括和世貿組織（WTO）規定的合法性與合規性，以及與歐盟內部碳定價機制相關的問題。其中一人表示，美國貿易代表署總法律顧問派許（Greta Peisch）在布拉格提出美國方面的簡報，並且是美方負責此事的官員。美國貿易代表署不願對上述消息置評。

美歐聚焦氣候的貿易行動起初是在去年10月提出，當時雙方解決了美國前總統川普以國安為由對歐盟課徵的鋼鋁關稅而產生的重大糾紛。

上述可能課徵的新關稅實際做法之一，可能是把依據美國貿易擴張法232條款進行的現有調查進行轉換，轉換成一個針對碳排放和產能過剩的新調查。消息人士說，這讓白宮不用在等待新一項調查做出結論的情況下就能推動新的關稅行動。

美國 歐盟 碳排放

延伸閱讀

拜登將參觀台積電亞利桑那新廠 記者搶先直擊外觀

台積電赴美設廠 向華府反映成本高、缺人力問題

油價重挫3%、金價跌1% 美數據強勁令市場憂Fed續鷹

美股大跌 服務業景氣意外強勁 市場憂心Fed升息周期拉長

相關新聞

美歐合作建半導體供應鏈早期預警機制

美國－歐盟貿易和技術委員會（TTC）5日會談達成系列共識，包括將透過資訊共享等方式，合作建立一套針對半導體供應鏈中斷的早...

油價重挫3%、金價跌1% 美數據強勁令市場憂Fed續鷹

國際油價周一（5日）重挫超過3%，追隨美國股市跌勢，因美國經濟數據強勁，讓市場擔憂聯準會可能繼續維持激進政策緊縮路線，在...

俄油限價上路 土耳其外海油輪大塞車

由於西方國家周一起對俄羅斯石油實施「限價」制裁，金融時報報導，安卡拉當局現在要求保險公司出具新證明，承諾航經土耳其海峽的...

美元對日圓勁彈1.7% 美服務業景氣太旺打亂Fed升息算盤

美元兌日圓、歐元和英鎊周一全面走揚，美國服務業景氣11月意外回升，市場憂心聯準會（Fed）升息周期會更高更久。

蘋果考慮將部分iPad生產移往印度 與官員接洽中

美國財經網站CNBC報導，根據接近印度政府的兩名消息人士透露，印度正研議選項，讓蘋果公司將部分平板電腦iPad的生產從中...

美股大跌 服務業景氣意外強勁 市場憂心Fed升息周期拉長

美國股市周一大跌，公債殖利率攀升，美國服務業數據意外上揚，讓投資人不得不重新評估聯準會（Fed）明年繼續升息的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。