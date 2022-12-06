油價重挫3%、金價跌1% 美數據強勁令市場憂Fed續鷹

國際油價周一（5日）重挫超過3%，追隨美國股市跌勢，因美國經濟數據強勁，讓市場擔憂聯準會可能繼續維持激進政策緊縮路線，在避險情緒升溫之下，投資人在年底前削減原油部位；金價周一也因此大幅回落，美元反彈。

油價大跌逾3%

布蘭特原油2月期貨結算價下跌2.89美元，跌幅3.4%%，報每桶82.68美元。西德州原油1月期貨跌3.05美元，跌幅3.8%，報每桶76.93美元。兩大指標稍早均上漲2美元以上，隨後走勢逆轉。

盤中，美國原油近月合約交易價低於六個月後的合約，這種正價差結構意味著供應過剩。

美國服務業活動在11月意外回升，就業反彈，在預期明年經濟將陷入衰退之際，提供了更多經濟潛在動力的證據。

這一消息導致油市和股市回吐漲幅。這項數據挑戰人們對聯準會在近期通膨減弱的跡象下可能放緩升息速度和幅度的希望。

Price Futures group分析師Phil Flynn表示：「關於聯準會與官員在利率方面動向的總體經濟疑慮正在主導市場。」

石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）周日同意維持10月的計畫，從11月到2023年底將產量減少每日200萬桶。這在稍早一度給市場帶來支撐。

金價跌逾1%

現貨黃金下跌1.6%，至每英兩1,769.14美元，失守1,800美元關卡，稍早曾觸及7月5日以來最高的1,809.91美元。

美國期金結算價報1,781.3美元，下跌1.6%。

白銀受到黃金跌勢的拖累，大跌3.8%，至22.24美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，美國供應管理協會（ISM）的數據優於預期，促使美元指數反彈，反過來導致黃金和白銀下挫，因人們預期離準會將更加鷹派。

最大黃金消費國中國大陸放鬆部分新冠限制的消息稍早推動金價上漲，但隨後回吐了漲幅。

其他貴金屬方面，白金下跌1.8%，至每英兩996.51美元，鈀金下跌1.3%，至1,874.50美元。