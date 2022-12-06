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美元對日圓勁彈1.7% 美服務業景氣太旺打亂Fed升息算盤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓勁升1.7%至136.63，為近三個月來最大盤中漲幅。路透
美元兌日圓勁升1.7%至136.63，為近三個月來最大盤中漲幅。路透

美元兌日圓、歐元和英鎊周一全面走揚，美國服務業景氣11月意外回升，市場憂心聯準會（Fed）升息周期會更高更久。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.7%至105.264，供應管理協會（ISM）服務業指數11月成長意外加速，從上月的54.4升至56.5。企業景氣指標創2021年3月以來最大漲幅。

歐元兌美元下跌0.4%至1.0493；美元兌日圓勁升1.7%至136.63，為近三個月來最大盤中漲幅。

荷蘭合作銀行(Rabobank)高級外匯策略師Jane Foley表示：「我認為所謂通膨觸頂、利率頂點、美元觸頂的問題，正在慢慢轉變成通膨持續，以及利率更高、持續更長的問題。」

該集團認為，鑒於Fed可能在更長時間內維持其鷹派基調，而事實可能證明中國放寬疫情限制將是一個複雜的過程，以及石油和天然氣價格可能再次上漲，美元走軟的趨勢可能已經到頭。

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