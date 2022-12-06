台積電ADR微跌 跌幅小於費半

台積電ADR周一小跌0.2%，收在81.62美元，較台北交易溢價1.8%。費城半導體指數跌1.2%。

美國股市周一大跌，公債殖利率攀升，美國服務業數據意外上揚，讓投資人不得不重新評估聯準會（Fed）明年繼續升息的風險。

標普500指數大跌72.86點，跌幅1.8%，至3,998.84點；道瓊工業指數大跌482.78點，跌幅1.4%，至33,947.10點；那斯達克綜合指數大跌221.56點，跌幅1.9%，收在11,239.94點。

台灣加權股價指數昨天小漲10.6點收在14,980.74點，台積電跌0.7%收在489.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 102.58 -0.74 101.00 1.57

中華電 CHT 111.48 +0.44 112.50 -0.90

台積電 TSM 497.64 +0.15 489.00 1.77

聯電 UMC 44.93 -0.54 45.40 -1.02

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據