台積電ADR微跌 跌幅小於費半
台積電ADR周一小跌0.2%，收在81.62美元，較台北交易溢價1.8%。費城半導體指數跌1.2%。
美國股市周一大跌，公債殖利率攀升，美國服務業數據意外上揚，讓投資人不得不重新評估聯準會（Fed）明年繼續升息的風險。
標普500指數大跌72.86點，跌幅1.8%，至3,998.84點；道瓊工業指數大跌482.78點，跌幅1.4%，至33,947.10點；那斯達克綜合指數大跌221.56點，跌幅1.9%，收在11,239.94點。
台灣加權股價指數昨天小漲10.6點收在14,980.74點，台積電跌0.7%收在489.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 102.58 -0.74 101.00 1.57
中華電 CHT 111.48 +0.44 112.50 -0.90
台積電 TSM 497.64 +0.15 489.00 1.77
聯電 UMC 44.93 -0.54 45.40 -1.02
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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