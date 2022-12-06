美股大跌 服務業景氣意外強勁 市場憂心Fed升息周期拉長

美國股市周一大跌，公債殖利率攀升，美國服務業數據意外上揚，讓投資人不得不重新評估聯準會（Fed）明年繼續升息的風險。

標普500指數大跌72.86點，跌幅1.8%，至3998.84點；道瓊工業指數大跌482.78點，跌幅1.4%，至33947.10點；那斯達克綜合指數大跌221.56點，跌幅1.9%，收在11239.94點。

標普500指數各類股全面下跌，特斯拉重挫近6.5％，據彭博報導，特斯拉計劃下修上海廠的產量，但特斯拉中國否認報導屬實。美國公債全面下跌，10年期公債殖利率從上周五的3.502%上升到3.598%。市場定價顯示Fed利率頂點料在年中升到5％。美元止住了四天連跌。

能源股跌幅居前，大跌2.9%，被周一美國天然氣期貨大跌超過10%所拖累，因預報顯示天氣較為溫和，以及Freeport液化天然氣(LNG)出口工廠重啟延後，使天然氣前景黯淡。

美國最大天然氣生產商之一EQT大跌7.2%，是跌幅最大的能源股指數成分股。

金融類股大跌2.5%。儘管利率上升通常會提振銀行獲利，但對不良貸款或經濟低迷時期貸款很敏感。

美國服務業活動在11月意外回升，在預料明年經濟將陷入衰退之際，提供了更多經濟潛在動能的證據。這給美股造成打擊。

Oanda高級市場分析師Ed Moya說：「經濟的好消息對股市來說是壞消息，因為這使明年利率可能必須升至更高水準的風險居高不下。」

另外，投資人認為，鑒於當前的經濟風險，標普500指數上周突破技術關卡的漲勢有些過頭，這讓美股受壓。

知名的美股唱衰者之一、摩根士丹利的策略師Michael Wilson主張投資人最好獲利了解，「我們現在又看跌了」。

交易員也緊張觀望周五的美國生產者價格報告，這將是Fed在12月13-4日政策會議之前看到的最後一批經濟數據。過去一個月的通膨數據表明，通膨壓力正在緩慢降溫，但仍然在很高的水準。

Drury Capital執行長Bernard Drury說今天是對周五就業報告的回應，可見經濟並沒有放緩那麼多，與Fed主席鮑爾上周三傳遞的信息相反，鮑爾當天表示，現在是時候放緩升息腳步。

包括The North Face和Vans在內的品牌母公司VF 大跌11%，該公司下修營收和獲利預期，並表示董事長兼首席執行官Steve Rendle將退休。