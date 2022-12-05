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沙國調降亞洲元月原油售價 亞洲需求展望依然脆弱

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
沙烏地阿拉伯宣布，調降運往亞洲的官訂售油價格（OSP），顯示中國大陸維持防疫封控之際，亞洲石油需求展望依舊脆弱。路透
沙烏地阿拉伯宣布，調降運往亞洲的官訂售油價格（OSP），顯示中國大陸維持防疫封控之際，亞洲石油需求展望依舊脆弱。路透

就在OPEC+決定維持原來的減產措施後一天，沙烏地阿拉伯調降下個月運往亞洲市場的官訂售油價格（OSP），降至3月以來最低水準，顯示中國大陸維持防疫封控之際，亞洲石油需求展望依舊脆弱。

彭博資訊5日報導，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）表示，明年1月銷往亞洲市場的阿拉伯輕原油價格每桶調降2.2美元，比阿曼╱杜拜原油基準價格每桶溢價3.25美元。沙國這次調降OSP，符合彭博訪調煉油業者和交易商預估的調降2.1美元，使售價降至3月以來最低水準。

布蘭特油價今年來大漲13%至每桶88美元左右。布蘭特油價從6月觸及的逾120美元價位大幅回檔，因當時投資人日益擔憂通膨續升和全球經濟放緩。

沙國的鄰國、OPEC成員國科威特2日表示，石油客戶明年不願擴大進口。在Aramco宣布調降亞洲市場石油售價的前一天，OPEC與夥伴國（OPEC+）決定維持原來的產量計畫。

Aramco也降低銷往歐洲市場的多數石油售價，對美國的售價維持不變。不過，Aramco的OSP仍位於歷史高點，顯示買賣原油的實體市場依然緊俏。

油價 OPEC 沙烏地阿拉伯

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