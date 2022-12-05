美國盼歐盟對中強硬 但歐盟擔不起這個代價 原因在此

美國對中國大陸的立場日趨強硬，並期盼大西洋對岸的盟友也能效法，問題是歐盟承擔不起這麼做的代價。

美國政府一直以來處處針對中國大陸，在總統拜登入主白宮不久後，就把大陸議題作為國際討論的主要內容，近幾個月對大陸的評論和行動更是持續升級，例如商務部長雷蒙多上月30日再度表示，北京對美國企業的威脅日益升高。

歐盟一直以來都明白並承認這一點。CNBC報導，美國官員據了解已告訴歐洲官員，請他們考慮對中國大陸實施出口管制。美國10月對中國大陸祭出管制措施，限制大陸取得美國研發的特定技術。

歐盟雖在不同場合將中國大陸視為策略競爭對手，但卻採取與美國截然不同的方式。Amundi資產管理公司地緣政治主任蘿森柏格說：「歐盟正設法制定自己的對中政策，與美國做出區隔。這項政策旨在降低中歐關係的風險，而非脫鉤。」脫鉤是指兩個超級強權切斷彼此的經濟關係，但這不符合歐盟的利益。

根據歐盟統計局，在2021年，中國大陸是歐洲商品的第三大買家，也是進口歐洲商品的最重要市場。尤其在歐洲經濟疲於應付俄烏戰爭之際，身為歐洲貿易市場的中國大陸，對歐洲的重要性自然大幅提升。

蘿森柏格說：「美國試圖拉攏歐洲加入自己的陣營，跟中國大陸保持距離，但歐洲渴望與大陸維繫經濟關係。俄烏戰爭造成的經濟衝擊，和此衝擊將在明年大幅影響歐洲經濟，都使這個渴望更加強烈。」

智庫機構歐洲國際政經研究中心（ECIPE）主任牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）接受CNBC專訪時說，中國大陸實施嚴格的防疫措施，導致當地許多需求停擺，而歐洲並沒有這麼多市場可因應此情況。