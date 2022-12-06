韓外匯存底 四個月來首增

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

南韓央行（BOK）5日表示，南韓11月外匯存底為四個月來首增，且創下13個月來最大增額，因美元從10月觸及的20年高點回貶，非美元外幣資產轉換後的價值升高。

據BOK公布的資料，南韓截至11月底外匯存底為4,161億美元，較10月的4,140億美元增加20.9億美元，寫下去年10月來最大增額。從當時起算的13個月以來，南韓外匯存底有十個月下滑，包括在今年10月降至逾兩年半的低點。

BOK表示，上月外匯存底增加是因非美元外幣資產轉換後的價值升高，抵銷南韓退休基金國民年金公團（NPS）外匯交換計畫因美元貶值產生的損失，及金融機構外幣存款下滑等影響。DXY美元指數在11月跌5%，寫下逾12年來最大單月跌幅；韓元同月升值8%。

資料顯示，美元在11月走貶，使得非美元外幣資產當時換成美元後的價值增加。以資產類別來看，包含政府公債和公司債在內的證券資產，在上月增加32.7億美元至3,656.2億美元。國際貨幣基金（IMF）對南韓的特別提款權增加3.4億美元至146.5億美元，準備部位增加1億美元至43.6億美元。

南韓上月存款餘額266.8億美元，較10月減少16.1億美元，黃金部位維持在47.9億美元不變。到10月底為止，南韓的外匯存底排行全球第九；中國大陸第一，外匯存底為3.05兆美元，日本為1.19兆美元，瑞士為8,833億美元，俄羅斯為5,372億美元，台灣為5,428億美元。

南韓 外匯 資產

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