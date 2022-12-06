網路漫畫…下一波韓流

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

在超人氣男團防彈少年團（BTS）、「魷魚遊戲」等韓劇大獲成功後，基金經理人正押注網路漫畫（webtoon）有望成為下一個席捲全球的韓流旋風。

彭博資訊報導，資產規模6億美元的GVA資產管理公司認為，南韓網路漫畫繼攻下疫情期間在家與日本的消費者後，很快也會在歐美國家受到歡迎，因而今年投資1,500萬美元至網漫製作公司Kenaz，成為該公司最大股東。

GVA高階主管朴智弘（音譯）說：「如今網漫市場擁有龐大商機。儘管沒有那麼多上市公司可以投資，但我們聚焦於估值吸引人的未上市公司。」

韓國網路漫畫也吸引海外投資人的興趣。沙烏地阿拉伯主權財富基金和新加坡政府投資公司（GIC），正考慮投資定於明年上市的KaKao娛樂。

GIC今年也投資了未上市的網漫公司Ridi。

上市公司 資產 魷魚遊戲

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