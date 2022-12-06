道瓊抗跌 價值股當道

美股三大指數中，道瓊工業指數今年來表現遠勝於標普500及那斯達克綜合指數，且領先的差距是近一個世紀以來最大，主因聯準會（Fed）試圖緊縮貨幣，以便讓經濟成長速度降溫，加上經濟衰退可能來臨，促使投資人買進能產生現金的價值型股票。相較下，承諾高成長的企業股票跌得鼻青臉腫。

華爾街日報報導，截至2日收盤，道瓊指數「抗跌」程度優於另外兩大指數。道瓊今年來下跌5.3%，標普500跌15%、那斯達克則重挫27%。道瓊與標普500指數的差距是1933年來最大，與那指的差距則為2000年來最大。

投資人和策略師表示，由於Fed明年將繼續升息，道瓊指數表現可能繼續優於整體市場。道瓊指數的30檔成分股包括麥當勞、波音和摩根大通，較大的權重分散於醫療保健、金融和工業股，被視為美國經濟中間力量。相較之下，標普500指數和那斯達克指數的科技股權重較大。

Crossmark全球投資公司投資長多爾表示：「如果你認為利率將在更長時間內維持在較高水準，那麼這種價值股優於成長股的環境可能會持續。」他表示，他的公司正在押注能源股、醫療保健與金融股。

以美股整體表現來說，過去70年來，12月往往是美股表現最強勁的月份，投資人也期盼本月能為混亂的一年寫下強勁的結尾。

彭博資訊分析，Fed的鷹派立場減弱，加上通膨數據有趨緩跡象，可能帶動美股12月大漲。