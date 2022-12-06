歐盟國家天然氣需求 上月減25%

經濟日報／ 編譯陳律安季晶晶／綜合外電

即便在氣溫下滑之際，歐盟國家11月的天然氣需求仍縮減四分之一，為歐盟降低對俄國天然氣依賴的最新例證。然而專家警告，歐洲仍可能面臨天然氣短缺危機。

倫敦金融時報（FT）報導，商品分析業者ICIS的初步數據顯示，歐盟上月的天然氣需求比五年均值下滑24%，10月的縮減幅度也相仿。歐洲國家已試圖找尋油氣的替代來源，或是做出修正，以降低對俄國油氣的依賴。此外，今天秋季異常溫暖也幫上忙，不過近兩周的溫度已降至正常水準。

ICIS發現，德國和義大利這兩大天然氣消費國，需求在11月分別縮減23%和21%。法國和西班牙的降幅也超越20%，荷蘭的降幅則超過33%。ICIS歐洲天然氣首席分析師馬札克─曼瑟說，企業帶頭降低天然氣的使用量，這與市場定價明確有關，而天然氣價格高漲，使企業降低天然氣的使用量。

歐盟 義大利

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