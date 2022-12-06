日本股市散戶老化 銀髮族占40%

日本企業的股東正在快速老化，70歲以上銀髮族在日本國內股市散戶中的占比，目前已超過40%，比30年前的15%大為增加，老化速度比日本整體人口還快，因為年輕投資人對國內股票興趣缺缺、更青睞海外投資。

日經新聞報導，過去30年間，日本股市散戶的最大族群已從1989年的50多歲轉移到1999年的60多歲，再到2019年的70歲以上。

造成這種轉變的關鍵因素是人口結構。日本70歲以上民眾占整體人口的比率已從1989年的10%上升至2019年的26%。但日本國內股票投資人的老化速度更快，70歲以上投資人比率已從15%躍升至41%。

這主要是因為日本年輕人不買日股，而將資金投資在其他商品。日本股票的整體散戶比率也已下滑，因為年長投資人出售的股票正逐漸被外資和機構投資人接收。

事實上，據線上券商Monex表示，在該公司30多歲顧客10月交易的股票中，美股占58%，比率超過日股，在20多歲和40多歲顧客的投資中占比也超過四成。

在企業表現方面，日本企業不如海外企業吸引人。雖然日經225指數成分股企業過去10年營收成長了30%，但美國500大企業同期營收增幅卻高達50%。美國企業也擁有更強的成長和獲利潛力。

由於最低投資門檻較低，投資美股也比投資日股容易。日股的最小交易單位是100股，以快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）目前股價每股約8萬日圓來說，要成為該公司股東至少需花800萬日圓，但投資人只需花費2萬日圓，即可買進1股蘋果公司股票。