亞洲-美國線 貨運費率下滑
財經媒體CNBC的供應鏈熱度地圖數據顯示，美國對中國大陸製造業的訂單已下滑40%，物流管理業者Worldwide物流公司執行長摩納罕表示，在需求持續萎縮下，亞洲─美國的貨運費率已下滑，迫使航運商跑空船的趟次變多，船隻的利用率也降至新低點。
摩納罕表示，大陸工廠明年可能提早兩周放農曆春節假期，也就是1月初就開始放假，比去年早得多。
供應鏈研究業者Project 44也說，大陸運往美國的20呎標準貨櫃（TEU）的運量，在新冠疫情封鎖期間達到高峰，但自今年夏季以來已明顯下滑，11月的整體貨櫃運量已比8月銳減21%。
物流業者HLS近期向客戶警告海運的景氣，「目前對物流業而言是非常艱困的時局，我們面臨需求下滑和產能過剩的挑戰，而且還有新的運量正流入市場」。
HLS的分析師預期，明年貨運量將下滑2.5%，但同時運量將擴增5%~6%，將持續壓抑運費。該公司也說，經濟不確定性、地緣政治隱憂、市場競爭加劇，將增添航運市場的複雜程度。
HLS說，貿易數據顯示，10月美國從亞洲的進口量寫下約20個月低點，亞洲送往美國西岸港口的貨櫃現貨運價已降至損益兩平的水準以下，進一步下滑空間有限。
Project44供應鏈洞察副總巴希爾說，洛杉磯港和長堤港等西岸大港口的貿易量銳減，航運商把貨品轉往東岸，避開西岸港口罷工行動。
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