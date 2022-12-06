日薪資成長停滯 外勞恐流失

日本最新研究顯示，日本的薪資成長停滯不前，可能導致該國到2032年時對東南亞和中國大陸勞工失去吸引力。

日經新聞報導，日本經濟研究中心（JCER）進行一項研究，比較了大陸、越南、菲律賓、印尼和泰國的工廠勞工所獲薪資，和在日本透過政府贊助職訓計畫就業的外國國民所獲薪資。

JCER研究人員觀察過去十年的數據，把日本外籍技術實習生的基本薪資年成長率設定為1.6%，並假設日本的薪資成長率將維持這個水準到2030年代。據此推算，2032年時，除了菲律賓外，另外四國的工廠勞工薪資都將比日本薪資的五成還高。一旦薪資超過這個門檻，其他國家的工人可能較不願移居日本，因為日本的生活開銷和交通費可能就占外籍勞工的一半薪資。日圓的大幅貶值，也正導致部分外籍勞工出走。

圖／經濟日報提供

越南當地工廠勞工去年的月薪約相當於3萬日圓（215美元），只有日本技術實習生月薪16.4萬日圓的不到20%。印尼和泰國工廠勞工則分別只有日本薪資的26%和29%。大陸工廠勞工的薪資最接近日本水準，是日本薪資的59%。

但東南亞各國當地的薪資成長飛快，而日本的薪資多年來僅微幅成長，其他亞洲國家的薪資差距不斷地拉近。

JCER估計，大陸當地工廠的薪資將在2026年超過日本技術實習生的薪資，印尼、泰國和越南則將分別在2030、2031和2032年達到日本薪資的一半。

日本去年27.6萬名技術實習生中，越南勞工占58%。許多移工都從事需要熟練語言技能的服務業，例如看護、超商和餐廳員工。但為在日越南勞工爭取權益的倡議人士表示，日本職場環境有待改善。許多越南實習生都回報遭虐待或薪水遭苛扣。

東南亞勞工除了日本外還有許多就業選擇，包括台灣、南韓及中東。南韓2004年設立的僱用許可制度，允許勞工以正當理由在同一行業間轉職三次，且確保外籍與本籍勞工同工同酬。