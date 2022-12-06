美通膨削減法 歐盟嗆反制

美國與歐盟5日舉行貿易會談，但美國日前通過的「通膨削減法案」（IRA），對美國製的產品大行補貼，吸引包括歐盟等其他國家的企業大舉前往投資。歐盟擔心此趨勢將殃及歐洲經濟，歐盟執委會主席范德賴恩4日對此首度表態，指出歐盟必須「簡化並調整」補貼的規定，以反制美國這項新法。

歐盟執委會5日在華府近郊參加「美歐貿易與科技委員會」（TTC）第三次例行會。倫敦金融時報（FT）報導，此會前夕范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」；她也說IRA可能「導致不公平競爭、市場封閉並使供應鏈碎片化」。

歐盟擔心，美國這個補貼計畫會拉走歐洲的投資，例如對電動車產業的補貼只給在美設籍企業，令歐盟擔心歐洲產業外移，是以鄰為壑的行徑，也傷害跨大西洋聯盟之間的團結。歐盟多國領袖紛紛主張祭出反制措施，如此勢必將引發貿易戰。

這場隔大西洋岸的齟齬，為西方陣營團結一致對付中國大陸增添變數，此時又正值歐盟面臨高通膨、能源供應變數及對俄經濟戰的敏感時期。

法國總統馬克宏4日在CBS播出的專訪中形容，美國的IRA根本就像是歐洲的「工作殺手」。他說上周和美國總統拜登會面時，雙方已同意要處理這問題 ，「我們和拜登總統共同決定的，就是處理這問題，這是可以確定的」。

不過，拜登並無具體承諾，況且降低通膨法若要調整，譬如將歐洲企業列為豁免，須退回國會更審。歐盟官員發現，拜登並無此意。

歐洲議會貿易委員會11月30日會議中，要求TTC開會代表，從美國回來後要赴議會報告與美國談判結果。

智庫歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）委託進行的一份評估報告指出，因產業自主將限縮外貿，估計歐盟每年出口將減少300億至650億美元，亦即占總貿易0.5%至1%。

至於歐盟貿易夥伴所受衝擊，中國出口歐盟將下降12%，美國、英國、日本、韓國和印度則對歐盟出口將降低各約10%。