美股道瓊早盤跌逾200點 市場擔憂Fed持續升息

美股三大指數5日早盤下跌，道瓊工業指數跌逾200點，原因是市場擔憂聯準會（Fed）仍將持續升息，直到美國經濟陷入衰退為止。

道瓊工業指數下跌250點或0.7%、標普500指數跌0.72%、那斯達克指數跌0.49%。費城半導體指數跌0.37%、台積電ADR漲0.07%。

投資人正靜待Fed下周的政策會議，在Fed主席鮑爾上周的演說後，市場普遍預期Fed下周將升息2碼，幅度小於先前的3碼。

然而鮑爾也說，本次升息循環的終端利率可能比9月會議時的預期還高，意味聯邦資金利率最終可能超出5%，高於目前的目標範圍3.75%~4%。

上周五的非農就業報告也使Fed更為憂慮：美國11月的平均時薪月增0.6%，增幅比市場預期高一倍，年增率則為5.1%，比預期高半個百分點。薪資成長對通膨造成的壓力，可能使Fed更為鷹派。

另外，特斯拉股價早盤重挫3.49%，原因是傳出上海廠減產消息。與澳門博弈相關的個股則因中國大陸防疫措施放緩而上漲。