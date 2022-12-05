快訊

PC品牌大廠掀晶片製造去中化？ 台灣兩大晶圓廠證實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股道瓊早盤跌逾200點 市場擔憂Fed持續升息

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場擔心Fed持續升息，美股5日早盤下跌。路透
市場擔心Fed持續升息，美股5日早盤下跌。路透

美股三大指數5日早盤下跌，道瓊工業指數跌逾200點，原因是市場擔憂聯準會Fed）仍將持續升息，直到美國經濟陷入衰退為止。

道瓊工業指數下跌250點或0.7%、標普500指數跌0.72%、那斯達克指數跌0.49%。費城半導體指數跌0.37%、台積電ADR漲0.07%。

投資人正靜待Fed下周的政策會議，在Fed主席鮑爾上周的演說後，市場普遍預期Fed下周將升息2碼，幅度小於先前的3碼。

然而鮑爾也說，本次升息循環的終端利率可能比9月會議時的預期還高，意味聯邦資金利率最終可能超出5%，高於目前的目標範圍3.75%~4%。

上周五的非農就業報告也使Fed更為憂慮：美國11月的平均時薪月增0.6%，增幅比市場預期高一倍，年增率則為5.1%，比預期高半個百分點。薪資成長對通膨造成的壓力，可能使Fed更為鷹派。

另外，特斯拉股價早盤重挫3.49%，原因是傳出上海廠減產消息。與澳門博弈相關的個股則因中國大陸防疫措施放緩而上漲。

Fed 鮑爾 標普 聯準會

延伸閱讀

市場押注：Fed明年Q4降息

就業報佳音…拜登樂觀看通膨 鮑爾：距柳暗花明還很遠

Fed升息減速慢行要看什麼路標？克魯曼：這數據是關鍵

美元匯率因鮑爾放鴿而下挫 澳幣挺升

相關新聞

美國盼歐盟對中強硬 但歐盟擔不起這個代價 原因在此

美國對中國大陸的立場日趨強硬，並期盼大西洋對岸的盟友也能效法，問題是歐盟承擔不起這麼做的代價。

美股道瓊早盤跌逾200點 市場擔憂Fed持續升息

美股三大指數5日早盤下跌，道瓊工業指數跌逾200點，原因是市場擔憂聯準會（Fed）仍將持續升息，直到美國經濟陷入衰退為止...

解密國際／美股投資人的「利多饑渴症」 病得不輕

美國股市投資人顯然得了「利多饑渴症」，而且病得不輕。

報告：全球軍工業連續7年增長 中國發展加速

全球最大的100家軍工企業2021年的銷售總額達5920億美元，比上一年增長近2%。這是瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告得出的結果。

假如俄烏止戰 想像全球經濟會是怎樣？

聯合國17日宣布，俄羅斯已同意把穀物出口協議延長120天，允許烏克蘭從黑海地區出口農產品，有助減輕全球糧價壓力。此舉看來或許只是一小步，但也有可能是朝俄烏止戰之日邁進的徵兆。

矽谷高管經驗談：台工程師等揮全壘打易錯失好球

對赴美求學工作的年輕人來說，開拓人脈是重要一課。來自台灣的美國半導體設備大廠總監楊燿宏4日和留學生分享職場經驗，強調要有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。