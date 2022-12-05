報告：全球軍工業連續7年增長 中國發展加速

全球最大的100家軍工企業2021年的銷售總額達5920億美元，比上一年增長近2%。這是瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告得出的結果。

其中美國仍然佔據生產和銷售的大頭，在100強中，美國企業佔40家。美國軍工企業的銷售額佔了全球的將近一半，不過在北美市場的銷售略有下降。北美也是唯一武器銷量下降的地區。報告作者之一Xiao Liang對德國之聲說，供應鏈的斷裂和美國國內的高通貨膨脹是美國軍工企業面對的主要問題。

中國的軍工產業發展加速。過去10年間，中國已躍居全球第二大武器生產國，僅次於美國。武器銷售的增長反映了中國軍隊裝備現代化的規模以及該國所有重要武器種類生產不依賴外國的目標。2017年到2021年間，中國最大的武器進口方是俄羅斯。

台灣企業首次進入百強

亞太地區（亞洲和大洋洲）有21家企業列入世界軍火100強。這21家公司的武器銷售總額在2021年達到1360億美元，比2020年增長了5.8%。

上榜的8家中國軍火公司的銷售總額為1090億美元，增長6.3%。其中包括中船集團，在由南船和北船兩家公司合並後，中船現在是世界上最大的軍用造船廠，銷售額達111億美元。

去年的軍工100強中，首次出現一家台灣企業——專門從事導彈和軍事電子的研發機構國家中山科學研究院（NCSIST）。2021年其軍火銷售額為20億美元。

與2020年相比，排名進入100強的四家韓國公司的武器銷售總額增長了3.6%，達到72億美元。

歐洲開始擴軍

2021年軍工100強中，有27家武器供應商總部在歐洲。與2020年相比，該地區的武器銷售總額增加了4.2%，共計1230億美元。

萊茵金屬（Rheinmetall，排名31）的武器銷售額為45億美元，仍然是德國最大的軍火公司。不過由於新冠疫情和供應鏈的中斷，其2021年的軍火銷售下降了1.7%。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後，歐洲和美國對武器的需求激增。Xiao Liang說：“運往烏克蘭的武器中，很多是美國和歐洲國家的庫存，這些庫存需要補給。”

根據萊茵金屬的預測，2023年該公司軍工領域訂單將增長30%到40%。預測基礎是，歐洲支援烏克蘭的裝甲車，需要補足庫存。德國軍隊彈藥短缺 供應鏈受制於中國

作為對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，一些歐洲國家大力擴充軍備。例如波蘭計劃在5年裡將軍隊兵力增加一倍，芬蘭計劃加強空軍力量。法國、希臘和意大利也在大舉購買武器。德國政府則宣布設立1000億歐元特別撥款，用於加強聯邦國防軍武裝。

俄羅斯軍工業2021年銷售額共178億美元，比上一年增加0.4%，有6家企業躋身全球100強。報告指出，截至去年，有跡象顯示俄羅斯軍工業陷入停滯。但在戰爭爆發後，這一趨勢可能得到逆轉。不過目前武器生產遇到缺乏組件的問題，西方國家的制裁是的俄羅斯無法盡快某些芯片和半導體產品。而它們是制造火箭和坦克的亟需部件。

（綜合報道）

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