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超微CTO：摩爾定律未死 只是會更貴

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
超微技術長佩普馬斯特認為摩爾定律尚未死亡，但晶片成本會愈來愈貴。 歐新社
超微技術長佩普馬斯特認為摩爾定律尚未死亡，但晶片成本會愈來愈貴。 歐新社

超微（AMD）技術長佩普馬斯特（Mark Papermaster）有個好消息：摩爾定律尚未死亡，CPU和GPU的效能在可預見的未來會持續更上一層樓。但他也有個壞消息，為延續摩爾定律，成本會愈來愈貴，而這也催生出像是小晶片（chiplet）設計的創新解決方案。

摩爾定律是個觀測出的經驗法則，亦即積體電路的電晶體密度每兩年會增加一倍。時至今日，事實證明這是個卓越的先見之明。不過，隨著晶片製程日益先進，實現摩爾定律快要遇到瓶頸，甚至讓輝達執行長黃仁勳說出摩爾定律已死的言論。

PC Gamer報導，佩普馬斯特日前在拉斯維加斯舉行的技術峰會上指出，晶片技術的發展仍遵循著摩爾定律，但逐漸變得更加複雜。他說，「你們都聽說過很多次這種說法，摩爾定律正在放緩、摩爾定律已死」，但事實並非如此。

佩普馬斯特說：「實際上，我認為未來六到八年還是會出現下個令人興奮的電晶體技術，我非常肯定電晶體技術會持續獲得提升，但成本會更高。」

他解釋，今昔的不同之處在於，過去每次電晶體密度翻倍時，既定晶片尺寸的成本大致維持不變，但如今晶片的單位面積成本，會隨製程節點進步而增加。同一尺寸的電腦晶片變得愈來愈貴。

佩普馬斯特說，在CPU採用小晶片設計，會成為維持摩爾定律的關鍵因素，這是該公司過去就預料到會發生的情況，超微今年稍早在RDNA 3架構的GPU也導入小晶片。若小晶片變成解決方案的一環，把加速器結合在一起，也變得更重要。

換言之，電晶體密度持續遵循摩爾定律，提高了製造成本，也迫使超微等公司採用小晶片來增加良率，因而防止成本加速上升。

拉斯維加斯

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