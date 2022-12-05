三星電子任命首位女總裁 因推廣手機品牌獲讚譽

集微網消息，據韓聯社報道，三星今日宣佈人事調整，任命李永熙（Lee Young-hee）為DX（設備體騐）事業部全球營銷中心總裁，這是三星電子首次任命女性擔任這一高階職位。

據介紹，李永熙是來自歐萊雅的營銷專家，她於2007年加入公司，因成功推廣三星Galaxy手機的形象和品牌而備受讚譽。她於2012年獲得提拔為三星電子第二位女性副總裁，並被提為三星首位女性總裁的候選人。已故三星電子董事長李健熙的長女李富真，目前擔任三星旗下新羅酒店的總裁和首蓆執行官。

三星表示：通過將具有能力和成就的女性副總裁提拔為總裁，我們為女性人才展示了成長願景，並提供了了大膽接受挑戰的機會。

此外，三星此次人事調整還包括將DX部門網絡業務部戰略營銷組組長金宇俊晉升為社長並擔任網絡業務經理，將DX事業部網絡事業部部長Jeon Jeon-hoon提拔為DX事業部CTO兼三星研究院院長，將DX事業部三星研究院院長Hyeon-joon Seung提拔為三星研究院DX部門全球研發合作總裁等。